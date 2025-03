"Fatica contro le big quest'anno? Essere ancora in Champions è motivo di orgoglio e per la storia del club, non deve essere un fatto straordinario ma ordinario. Mi dispiace siano uscite le altre anche per questione di ranking, quest'anno dagli scontri diretti non riusciamo ad ottenere il massimo fa parte della statistiche. Ci sono ancora 12 giornate e non solo gli scontri diretti, l'Atalanta ha pareggiato col Venezia e questo dimostra che il campionato è pieno di incertezze e i pronostici non vengono rispettati"