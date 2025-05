Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente svizzera RSI in vista della finale di Champions

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente svizzera RSI in vista della finale di Champions League di sabato sera contro il Paris Saint-Germain. Ecco le sue parole:

"La mia quarta finale di Champions? Ho avuto la fortuna di essere gestore di grandi club come Juventus e Inter, ma i meriti vanno condivisi sempre con le squadre. Il core business di una società di calcio debba essere sempre il campo. Si parla spesso dell'importanza di una gestione manageriale, ma a volte queste figure hanno poca affinità con il mondo del calcio. Io sono per la competenza calcistica, la conoscenza calcistica e questo non ce l'hanno tutte le società".