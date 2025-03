Ripetersi l’anno dopo è più difficile che vincere il campionato e non aver vinto gli scontri diretti è un dato statistico. Ciò che conta è l’approccio alla gara, anche stasera il modo in cui sarà valutata la gara depone per un finale di campionato in un modo piuttosto che un altro. Lo considero un esame da superare contro una squadra molto forte, che merita la classifica che ha e che ha grandi chance per arrivare fino in fondo e vincere lo scudetto. È una nostra concorrente, così come lo è il Napoli.