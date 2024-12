A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Udinese , ottavo di Coppa Italia, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Normale che questa sera è una partita per un contesto particolare, insidiosa, per questo dobbiamo avere quella determinazione e motivazione che ci serve per affrontare queste insidie. Martinez? Non è un giocatote sconosciuto, ha fatto un campionato eccellente nel Genoa".

"È una realtà, questa sera ha òa possibilità di farsi conoscere ancora meglio. Noi e Inzaghi lo conosciamo molto bene ed è giusto dargli il tempo per rivestire questo ruolo. Sarà una partita importante anche per lui. Interesse per dall'Inghilterra per i giocatori dell'Inter? Probabilmente sì, nel senso che i nostri giocatori sono apprezzati non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa e quindi anche in Inghilterra perché hanno dimostrato con i risultati che sono all'altezza dei migliori giocatori europei e non solo".