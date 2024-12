Nemmeno il tempo di festeggiare la straripante vittoria contro la Lazio, che per l'Inter di Simone Inzaghi è già tempo di tornare in campo

Nemmeno il tempo di festeggiare la straripante vittoria contro la Lazio, che per l'Inter di Simone Inzaghi è già tempo di tornare in campo, questa volta a San Siro e in Coppa Italia. A Milano, infatti, arriva l'Udinese: in palio un posto nei quarti di finale proprio contro la Lazio di Baroni.