Ai microfoni di DAZN, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato così prima della sfida contro il Parma: "Volata scudetto, meglio giocare prima o dopo? Devo dire, un po' ci siamo abituati al giocare prima/dopo. Prima giochi con libertà mentale, è chi gioca dopo che o rincorre o è agevolato. Se sei abituato a fare queste volate, devi convivere con queste dinamiche, non c'è una preferenza assoluta. C'è il fatto che, scusa se vado fuori tema, ma viviamo queste 8 giornate con derby di ritorno in Coppa Italia e doppio confronto col Bayern, e dobbiamo farlo con la maturità giusta. La difficoltà è questa.

Lautaro dal 1'? Mentalmente sta molto bene, è in continua crescita, è il nostro capitano e di anno in anno acquisisce sempre più mentalità vincente. Tutti i club che giocano tante competizioni hanno tanti infortuni, il calcio è cambiato, c'è più pressione, c'è tanto dispendio energie, i contrasti, c'è lo stress agonistico che non c'era prima e tante partite. Difficile superare la stagione senza infortuni.