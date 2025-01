A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Monaco, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "In questo momento la partita è stata preparata per ottenere il massimo, mettendo da parte quelle riflessioni di carattere economico. È un evento sportivo, siamo in buona posizione e dobbiamo mantenerla, questo è quello che abbiamo tutti noi in testa. L'aspetto economico non è da sottovalutare, ma non è prioritario".

"Zalewski? Le nostre valutazioni sono su quei giocatori di chiaro interesse che magari non hanno trovato tanto spazio. il nostro obiettivo è di dare la giusta collocazione, in entrata cerchiamo un profilo giovane che possa inserirsi senza autorità e autorevolezza perché abbiamo una ossatura di squadra che consente di stare tranquilli, ma non lasciamo nulla di intentato. Frattesi? Come abbiamo sempre detto noi e lui non è un giocatore in vendita. È stato un rumors da parte della Roma che non si è mai concretizzato, a oggi non c'è discussione"