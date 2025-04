Marotta: “Giocare come se 0-0. Mercato? C’è serenità economica, investiremo. Piano già fatto, sarà…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bayern Monaco, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Tanti sono abituati a vivere questa atmosfera, è chiaro che il Bayern è una squadra fatta di campioni e non dobbiamo sottovalutarli giocando come se fosse 0-0. L'apporto dei nostri tifosi sarà di grande aiuto per un obiettivo straordinario che tutti vogliamo raggiungere. Le gare di ieri? La compattezza è stata una delle nostre peculiarità. Oggi tutte le squadre giocano per fare gol, si assiste a uno spettacolo ancora più bello. Speri che questa sera sia una bella serata e ci possa vedere vincitori".