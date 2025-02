A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Genoa, Beppe Marotta ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Ci sono dei momenti durante la stagione in cui essere tutti presenti, parlare, poche parole e dette bene, servono per dare sicurezza alla squadra e grande rispetto. Non avevamo nulla da rimproverare, semplicemente detto che se abbiamo fatto 90 dobbiamo fare 95 e 100. Può arrivare in fondo in campionato e Champions? Quando rappresentiamo un grande club queste sono le strade da seguire e dobbiamo seguirle nel migliore dei modi".

"Certamente sono consapevole che la squadra può competere in tutte le competizioni. Se altri saranno più bravi di noi ci inchineremo. Parole Ausilio? Siamo l'Inter e dobbiamo lottare per ogni traguardo. Chiaro che la Champions manca da tanti anni, è un traguardo che vorremmo raggiungere, è molto difficile. D'altro canto non possiamo perdere di vista lo scudetto. Conte la lepre? Ha tanta esperienza e professionalità, saprà gestire bene questo momento. La grande differenza tra noi e loro saranno gli impegni, per Inzgahi ci sarà la grande difficoltà di dosare le forze dei giocatori. Quando finirà il mercato d'estate? E' nato un confronto tra le leghe per far finire il mercato entro Ferragosto. Alcune sono d'accordo, altre no. E' una negoziazione, un confronto che entrerà nel vivo nei prossimi giorni, noi speriamo che il mercato finisca prima dell'inzio del prossimo campionato. La Liga si oppone? Sembrerebbe. Speriamo di uniformarci tutti".