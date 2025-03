"Questa partita d'andata di un confronto di 180', è normale che partire bene oggi sarebbe un buon viatico per il ritorno. Nonostante tante assenze, Inzaghi è stato capace di allestire una squadra competitiva, sono ottimista. Per lo stadio, avrete appreso dalla stampa che le due società presenteranno una proposta. Inter e Milan hanno diritto di uno stadio all'avanguardia, c'è un grosso gap con le altre. I nostri azionisti sono stati lungimiranti, sono in grado di fare grandi investimenti, auspico che nel giro di pochi giorni ci possa essere una proposta da presentare al Comune da parte di entrambi i club"