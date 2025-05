Al termine della semifinale di ritorno tra Psg-Arsenal, Marquinhos ha parlato della gara ai microfoni di Prime. "Questa finale ha un sapore bellissimo, è dura arrivare fino in fondo, ci sono tante squadre forti. È stato un lungo cammino e abbiamo meritato di arrivare in finale. Nuovo Psg? Tutto il cammino che abbiamo fatto ci ha portato a questo, ci sono stati passaggi che ci volevano per arrivare al Psg di oggi. I tifosi, il presidente e noi calciatori siamo contenti con la filosofia che abbiamo oggi".

"Finale con l'Inter? È una grandissima squadra che ha esperienza, storia, la conosco bene perché ho giocato in Italia, è una istituzione. Hanno una filosofia consolidata, mentalità incredibile, l'abbiamo visto nelle due partite col Barcellona dove tutti parlavano del Barça e invece l'Inter è arrivata in finale. Abbiamo tempo per capire cosa dobbiamo migliorare e studiare l'Inter per capire dove possiamo fargli male. La finale è fatta di dettagli e si deve vincere".