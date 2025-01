Marquinhos: “Donnarumma fa la differenza al PSG. In questi anni…”

Dopo la vittoria contro il Manchester City per 4-2, il difensore del Paris Saint-Germain, Marquinhos è stato intervistato da Skysport e gli è stato chiesto cosa pensa di Donnarumma e sull'incertezza della sua permanenza al club parigino. Il contratto dell'estremo difensore scade nel 2026 e non è stato rinnovato nonostante una prima proposta della società francese.

Di lui il suo compagno di squadra ha detto: «L'ho incoraggiato durante tutta la partita. Ha dimostrato che ha una grande potenzialità, che ha forza, che sa uscire con personalità. Nel suo percorso qui è andato sempre migliorando, si è messo in mostra come un grande portiere, può fare la differenza, si è visto tante volte, anche contro il City ha fatto una grande partita. Siamo qui da tanti anni insieme, è un amico, una grande persona, si è sempre mostrato come un grande professionista, bravissimo. Voglio sempre il meglio per giocatori così. Stasera contro il City ha fatto molto la differenza per noi e spero che possa fare ancora tante belle partite così», le parole del giocatore brasiliano sul portiere della Nazionale di Spalletti.