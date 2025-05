Una bella domanda, non posso dire tanto ma abbiamo lavorato sulla nostra fase difensiva. Abbiamo lavorato su questi dettagli ma non cambia molto il nostro sistema, abbiamo cose che possiamo fare bene per limitare queste due punte dell'Inter che sono come sappiamo la loro forza. È una squadra compatta e arriva con le due punte e gli esterni e molto veloci. Abbiamo lavorato un po' ma dobbiamo appoggiare di più la nostra filosofia che è pressare e poi tornare tutti insieme. Non dobbiamo cambiare tanto rispetto al corso della stagione, non sarebbe un bene adesso. Sappiamo che l'Inter si appoggerà le sue forze e noi ci poggeremo sulle nostre. Credo che sarà una bella partita di calcio.