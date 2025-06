Nicolò Martinenghi, campione olimpico a Parigi 2024 nei 100 metri rana, nel corso di un'intervista concessa a SportWeek ha parlato anche della stagione dell'Inter, squadra della quale è un grandissimo tifoso: "La sconfitta 5-0 contro il PSG in finale di Champions League? Da tifoso è un disastro, al 100 per cento. Da sportivo no. Lo sport è sempre molto crudele: vince uno solo, mille perdono. E il secondo è il primo degli ultimi. Dimenticato, pure lui. Ma se riguardo la stagione, io sono orgogliosissimo. È mancata la ciliegia, ci sono state tante imperfezioni, ma questo è lo sport. Impari a vincere e a perdere".