Ottima prestazione per Josep Martinez. Il portiere spagnolo, poco impiegato in questa stagione da Simone Inzaghi, ha risposto presente

Ottima prestazione per Josep Martinez. Il portiere spagnolo, poco impiegato in questa stagione da Simone Inzaghi, ha risposto presente quando è stato chiamato a sostituire Sommer, operato nei giorni scorsi. Intervistato da TMW, Sergio Barila, agente del calciatore, ha parlato così:

"Sorpreso? No, mi ha sorpreso allo 0% perché lo conosco molto bene".

Sta dimostrando di essere pronto per giocare titolare.

"Quando abbiamo deciso di firmare con l'Inter sapevamo che sarebbe stato un passo molto importante per la sua carriera e che lui fosse già pronto. Durante la sua carriera abbiamo sempre cercato di prendere le decisioni migliori per il suo presente e futuro. Andare in un club di altissimo livello e con le massime esigenze di vittoria è stata una sfida, ma ci siamo fidati di lui".