Le parole del portiere nerazzurro, che ha debuttato in A con la maglia dell'Inter contro il Genoa, la sua ex squadra, dopo l'infortunio alla mano di Sommer

«Settimana di tante emozioni per me. Soprattutto perché era la prima in Serie A a San Siro e contro la mia ex. Non poteva andare meglio, fatti tre punti importanti e anche un clean-sheet. Alla grande». Così Josep Martinez, ai microfoni di Mediaset, ha parlato della gara vinta contro il Genoa.