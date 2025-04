Gasperini dice che però l'Inter ha qualcosa in più. Inter che poi ha giocato tante partite in più rispetto alle rivali in campionato:

"L'osservazione di Gasperini? Lungi da me contraddirlo, ma onestamente non vedo dove l'Inter possa essere superiore. Se la può giocare alla pari ma non in queste condizioni. Se Thuram e Dumfries non stanno bene, sarà complicata colpirli in contropiede. Sulla seconda riflessione dico: da settembre ho sempre ritenuto il Napoli una candidata serissima a vincere lo Scudetto, perché è arrivato un grandissimo allenatore. Conte è stato determinante per portare il Napoli a questo punto. Ha fatto qualcosa di straordinario, gli hanno venduto Kvaratskhelia, McTominay non ha mai segnato così, ha rivitalizzato giocatori che si erano persi, quindi i meriti di Conte ci sono. Ma per me l'Inter non ha due squadre, è un luogo comune che va avanti da tempo ma non è così. L'Inter nei suoi 11-13 è competitiva, ma il resto no".