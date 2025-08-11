Martorelli: “Lookman? Va per le lunghe, ma alla fine si farà. Il mercato…”

"Alcune trattative si sono un po' prolungate, altri club stanno valutando dove intervenire. Gli ultimi dieci giorni di mercato saranno decisivi per dare una sterzata alla finestra di mercato. Molte squadre dovranno ancora intervenire. Il finale di mercato riserverà nuovi scenari".

Da affare quasi fatto a situazione in evoluzione. Lookman-Inter...

"Si sta protraendo un po' troppo. Ma come ho già avuto modo di dire, è un po' come il caso Koopmeiners alla Juventus. Tutto fa pensare che alla fine l'affare si farà. Andrà per le lunghe, ma probabilmente si chiuderà".