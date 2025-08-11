Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto agente, ha espresso la sua posizione sulla vicenda Lookman:
Martorelli: “Lookman? Va per le lunghe, ma alla fine si farà. Il mercato…”
Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto agente, ha espresso la sua posizione sulla vicenda Lookman con queste dichiarazioni
"Alcune trattative si sono un po' prolungate, altri club stanno valutando dove intervenire. Gli ultimi dieci giorni di mercato saranno decisivi per dare una sterzata alla finestra di mercato. Molte squadre dovranno ancora intervenire. Il finale di mercato riserverà nuovi scenari".
Da affare quasi fatto a situazione in evoluzione. Lookman-Inter...—
"Si sta protraendo un po' troppo. Ma come ho già avuto modo di dire, è un po' come il caso Koopmeiners alla Juventus. Tutto fa pensare che alla fine l'affare si farà. Andrà per le lunghe, ma probabilmente si chiuderà".
Chi interverrà oltre l'Inter?—
"Il Milan deve ancora fare qualcosa, così come la Juventus. E anche la Fiorentina, che sta cercando di sistemare l'organico. I viola dovranno ancora intervenire per rinforzare l'organico".
(Fonte: TMW)
