"Il Napoli è ancora padrone del suo destino: lo Scudetto è alla sua portata, per calendario e per il punto in più. Il margine di vantaggio è dalla sua. Il passo falso contro il Genoa ha dato una chance all’Inter, ma se il Napoli fa sei punti può vincere lo Scudetto. L’Inter è stata brava a crederci fino all’ultimo e a non mollare. Grande merito a Inzaghi".