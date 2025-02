Intervistato da TMW, il noto agente Giocondo Martorelli ha commentato l'ultima sessione di calciomercato, anche in ottica lotta scudetto

"È stata una sessione di mercato come non si era mai verificata con tanti trasferimenti importanti e con esigenze diverse. La Juve è stata costretta a cercare di rimediare, il Milan ha rivoluzionato il mercato dall’allenatore ai calciatori. In più c’è da aggiungere che il Napoli ha venduto uno dei protagonisti della vittoria del campionato".