Maspero: “Se Chivu rischia già se perde con la Juve? Se è così significa che…”

L'ex attaccante Riccardo Maspero, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così verso Juve-Inter di sabato sera
Marco Astori
Inter Chivu
L'ex attaccante Riccardo Maspero, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così verso Juve-Inter di sabato sera: "Su David e Vlahovic dico che giocherei sempre con due punte. Chivu non può già rischiare. Se è così, vuol dire che hai sbagliato dall'inizio la scelta, invece devi dargli fiducia".

