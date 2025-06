Il River Plate ha pareggiato 0-0 contro il Monterrey ed ora l'incontro tra gli argentini e l'Inter all'ultima giornata è un crocevia decisivo per tutte e tre le squadre coinvolte, visto che gli Urawa Red Diamonds, anche in caso di vittoria contro i messicani, sarebbero in ogni caso eliminati.

Franco Mastantuono , giovane talento del River Plate che vestirà la maglia del Real Madrid post Mondiale per Club, è stato premiato come MVP del match col Monterrey. Ecco le parole del talento classe 2007 a Dazn:

"Penso sia stata una partita difficile, proprio come l'avevamo immaginata. Sapevamo di giocare contro una grande squadra, abbiamo fatto bene ma ci è mancato solo il gol. Abbiamo avuto grandi occasioni ma fa parte del calcio e nella prossima partita andremo in campo per vincere come facciamo sempre"