Intervenuto ai microfoni di Online Betting Guide, Marco Materazzi ha parlato anche del suo rapporto con Mario Balotelli ai tempi dell'Inter. L'ex difensore è tornato sulla lezione rifilata a SuperMario in allenamento il giorno dopo la gara di Champions col Barcellona. "Mario è come un figlio per me: lo adoro. Abbiamo lo stesso rapporto amichevole ora. Gioca ancora nel Genoa".

"Non ho mai visto un giovane giocatore a 17 anni come Mario. Era incredibile: giocava come se avesse cinque anni di esperienza. Forte, veloce, con una tecnica fantastica. Ma si è perso per strada perché a 17 anni ha vinto tutto. Poi è andato al Manchester City, al Milan, al Liverpool... in quel momento, si meritava un calcio. Si meritava le mie regole. All'epoca non era felice, ma ora mi ricorda con affetto. Credo di avergli insegnato le regole".