Marco Macca Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 23:38)

Intervistato da Sport Mediaset a margine dell'EA7 World Legends Padel Tour, che ha fatto tappa a Istanbul, l'ex compagno di Chivu all'Inter Marco Materazzi ha parlato così dell'allenatore nerazzurro:

"Mi aspetto che continui il processo di maturazione di questi anni. Viene da un background importante, avendo appreso tecniche all'Ajax ed essendo cresciuto nelle giovanili dell'Inter, dove ha vinto dei trofei con dei ragazzi che magari ora sta portando in prima squadra".

"Ben vengano le sue idee e il suo coraggio, visto che non ha paura di lanciare giovani. E' un'Inter che deve crescere, che sa di essere forte, ma sa anche che ci sono altre squadre forti e che si sono rinforzate, vedi il Napoli".

Un giudizio sulle polemiche su Thuram

"Thuram è troppo forte. Son cose che succedono e ci sta, per me è antipatico sentire dire che si fa tanta strada, si spendono tanti soldi... Marcus è un grande, ha sempre dato tutto per l'Inter e ha fatto tantissimi gol. L'anno scorso ha giocato partite che forse non avrebbe dovuto giocare per infortuni o acciacchi e ha sempre fatto tanto per l'Inter. Bisogna solo dirgli grazie, tanto di cappello".

Le è piaciuto Pio Esposito?

"Più della partita contro l'Ajax, mi ha colpito il percorso che ha fatto al Mondiale per Club, che tutti catalogano come della scorsa stagione e invece parliamo solo di tre mesi fa. Da un campionato di Serie B è passato a fare un Mondiale, facendo la sua parte e segnando anche un gol. Ha disputato partite molto importanti con personalità e fisico".

(Fonte: Sport Mediaset)