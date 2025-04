Che cosa l’ha colpita dell’Inter di ieri?

«La capacità di leggere il momento. Il gol di Kane avrebbe potuto mandare in crisi chiunque, invece l’Inter è rimasta lucidissima e ha ribaltato il risultato in pochi minuti. Psicologicamente è stata una mazzata pesantissima per il Bayern: tra il loro vantaggio e la rimonta dell’Inter è passato pochissimo tempo, i tedeschi si sono come ritrovati travolti dall’uno-due nerazzurro. Cosa che invece non è successa all’Inter. E attenzione: il discorso vale anche per la partita di andata, con il 2-1 di Frattesi arrivato poco dopo il pareggio di Müller. Questa Inter è sempre in controllo della partita».