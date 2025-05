Ecco: fino a poco tempo fa, anche per me, era molto più facile mettersi il cuore in pace che crederci. Dunque adesso ci credo, e ovviamente ci spero, ma come finirà questa corsa a due bellissima è veramente difficile da dire, anche perché sarà soprattutto una questione di nervi, che non si possono mai “leggere” da fuori. Per una volta non mi sbilancio, anche se sono abbastanza abituato a farlo... Però in realtà un’altra certezza ce l’ho: se per caso il Napoli dovesse sbagliare e l’Inter andasse a prendersi lo scudetto, sarebbe una spinta in vista della finale di Champions League impossibile da misurare. Posso dire solo: molto forte, anzi fortissima", le sue parole.