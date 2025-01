Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juve ha parlato delle chance dei bianconeri di rientrare nella lotta scudetto e di recuperare Napoli, Atalanta e Inter in fuga:

«Ormai mi sembra quasi impossibile. Vediamo come andrà questo mese di fuoco, decisivo soprattutto per la corsa Champions. Alla fine, salvo sorprese, credo che Juventus e Milan si giocheranno il quarto posto. Ma speriamo di avere ancora il quinto slot per la Champions grazie al ranking».