«Stupito di un clima simile nell’Inter e di certi rapporti fra i componenti della squadra. Calhanoglu ha in effetti dato la sensazione di volere andare via, ma Thuram ha sempre speso tutto, anche in non perfette condizioni fisiche. Per l’Inter mi auguro che si ricomponga tutto fra Lautaro e l’attaccante francese, perché credo che sia la coppia più forte del nostro campionato».