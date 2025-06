L'ex centrocampista nerazzurro ha commentato le prossime mosse di mercato del club di viale della Liberazione

Fabio Alampi Redattore 23 giugno 2025 (modifica il 23 giugno 2025 | 23:46)

Gianfranco Matteoli, ex centrocampista dell'Inter, ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato dei temi di attualità di casa nerazzurra: "Chivu? All'inizio non è facile, deve rimettere a posto la situazione dopo la finale di Champions devastante. Però conosce l'ambiente e cercheranno i giocatori per rialzare il livello della squadra".

Due giovani che proveranno a trovare uno spazio nell'Inter sono Valentin Carboni e Pio Esposito. Come le sembrano?

"Sono bravi. AI ragazzi non si deve sempre dire che non sono pronti, ma farli giocare. Guardate all'estero… Anche all'Inter, perché no? Mica che siano tutti giovani, ma averne uno o due porta freschezza a tutti".

Bonny le piacerebbe per l'Inter?

"Per me è un buon giocatore, ma come dico sempre, bisogna vederlo quando indossa la maglia pesante dell'Inter".

E Hojlund?

"In Italia aveva fatto bene, in Inghilterra meno. I ritorni sono sempre positivi".