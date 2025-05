Ricordo inedito con l’Inter? "Ho tanti bei ricordi. Ma ne ho uno brutto: un giorno un ex giocatore venne nello spogliatoio a chiedere una maglia e quando uscì vidi nei dirigenti una espressione di sufficienza. Quell’episodio mi ha fatto capire che quando è finito il tuo momento è meglio girare alla larga. Per questo non vado allo stadio e non chiedo nulla. E poi? Mattheus che mi sfidò a birre. Ma non sa che i sardi la reggono meglio dei tedeschi?... (e ride, ndr)".