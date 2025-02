Verso Napoli-Inter di sabato: "Il Napoli non aveva impegni in coppa, eppure è in grossa difficoltà, ora non so se è questione fisica o se magari manca qualche pedina per essere una squadra di un altro livello. Okafor al Milan non giocava, non è che hanno preso un protagonista quando è andato via Kvaratskhelia. L'Inter gioca sempre, però dal punto di vista fisico la vedo più pronta del Napoli e ha una rosa più completa".