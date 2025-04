Matthaus: “Bayern ha grandi possibilità di andare avanti. Miracolo a San Siro? Già successo”

"1988/89? Ero dall'altra parte allora. Poteva essere 10-3, ma Raimond Aumann ha offerto una prestazione di livello mondiale in porta e ha giocato la partita della sua vita. Ha parato tutto quello che poteva. Eravamo disperati nel secondo tempo. Col senno di poi, sono contento per lui."

"Il miracolo a Milano è già successo e il Bayern, come il calcio tedesco, ha grandi ricordi di San Siro. Nulla è ancora perduto. All'andata erano evidenti i punti deboli del Bayern Monaco. Hanno subito troppo in difesa. Hanno avuto lacune e sono stati troppo lenti nei duelli. Mancano quattro giocatori che sono titolari nel Bayern: Jamal Musiala, Manuel Neuer, Dayot Upamecano e Alphonso Davies, quattro grandi, ma il Bayern Monaco ha sicuramente grandi possibilità di andare avanti".

"In difesa l'unico titolare è Kim. E anche lui ha i suoi problemi. Se l'Inter è furba, attaccherà il Bayern Monaco. Il Bayern non ama essere pressato e non avere fiato.

"Il Bayern deve prima segnare un gol e non subirne, poi le carte verranno rimescolate. Il Bayern ha pazienza, esperienza e anche qualità. Kane? Spero che abbia tenuto da parte i gol per mercoledì. Forse approfitterà del momento decisivo a Milano per portare il Bayern in semifinale."