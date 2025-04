Il Bayern Monaco ha fallito l’assalto al tanto sognato obiettivo finale in Champions League in casa. Il cammino si è interrotto già ai quarti di finale, al termine di due sfide molto combattute contro l’Inter.

Secondo Lothar Matthäus, le ragioni dell’eliminazione sono molteplici. Da un lato, sostiene che "nessuna squadra in Europa sarebbe in grado di sopperire all’assenza di così tanti giocatori chiave". Nonostante questo, il Bayern ha comunque dimostrato di essere ancora una delle migliori squadre del continente. Per Matthäus, i bavaresi sono "superiori all’Inter anche sul piano individuale e in termini di profondità della rosa".