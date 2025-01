«Sarebbe troppo semplice dire è un leader e non me l’aspettavo. A un certo punto vanno fatte delle scelte. E se c’è da cambiare, si cambia».

«Zirkzee non è un goleador, però con Motta ha dimostrato colpi importanti e la capacità di saper aiutare la squadra a giocare bene. Tra lui e Vlahovic, mi tengo Dusan che è più bomber. In coppia fatico a immaginarmeli».

«Il Trap veniva etichettato come un difensivista. In realtà noi avevamo sì la miglior difesa, ma giocavamo contemporaneamente con me, Platini, Laudrup e Serena. Tutta gente con un’attitudine offensiva. Ecco, mi piacerebbe che la Juventus attuale ritrovasse solidità ripartendo dalla formula a cinque stelle, quella con Koopmeiners, Conceiçao, Nico Gonzalez, Yildiz e Vlahovic in campo insieme. O al massimo rinunciasse a uno di questi per trovar spazio a Douglas».