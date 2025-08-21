Per concludere, che nome suggerirebbe alla Juventus?

"Ero a vedere Catanzaro-Spezia e Pio Esposito aveva segnato un gol che per poco non buttava giù la porta. Una volta anche le grandi squadre rischiavano su un giovane: so che è difficile, ma un rischio ogni tanto va preso viste le difficoltà sul mercato. Ecco, alla Juventus manca proprio uno come lui".