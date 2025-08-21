FC Inter 1908
Mauro: “Alla Juventus servirebbe uno come Pio Esposito. Gli ho visto fare un gol che…”

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta, Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha citato in ottica bianconera anche Pio Esposito
Nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha citato in ottica bianconera anche Pio Esposito. Ecco le sue dichiarazioni:

Per concludere, che nome suggerirebbe alla Juventus?

"Ero a vedere Catanzaro-Spezia e Pio Esposito aveva segnato un gol che per poco non buttava giù la porta. Una volta anche le grandi squadre rischiavano su un giovane: so che è difficile, ma un rischio ogni tanto va preso viste le difficoltà sul mercato. Ecco, alla Juventus manca proprio uno come lui".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

