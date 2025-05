"Fino a qualche settimana fa la mia favorita era l’Inter, ma ora è il Napoli. Essere un punto avanti a due turni dalla fine del campionato è un bel vantaggio: gli azzurri avranno la difficoltà di dover gestire due incontri che devono vincere a ogni costo per non farsi superare dai nerazzurri. Sotto questo aspetto, la pressione sugli uomini di Conte sarà notevole perché scendere in campo da favoriti, senza la possibilità di poter sbagliare, è complicato.

Ecco: Non credo che a due giornate dalla conclusione del campionato le avversarie abbiano un peso decisivo. Anzi, secondo me i loro nomi lasciano il tempo che trovano perché, se è vero che la Lazio è più forte del Parma, le insidie per l’Inter e il Napoli saranno le stesse visto che i gialloblù sono motivati e in corsa per la salvezza. Conte è favorito e, se non vincesse al Tardini, sarebbe clamoroso come quando Inzaghi non ha vinto a Parma o ha perso a Bologna. Il Napoli è avanti e ci resterà", le sue parole.