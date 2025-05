Maxwell tifa PSG. L'ex laterale brasiliano, che ha militato prima nell'Inter e poi con il club francese, si è espresso così ai microfoni di RMC Sport in vista della finale di Champions League:

"Penso che il mio periodo al PSG, aver preso parte all'inizio del progetto, aver visto dove si trova oggi il club... Il nostro desiderio era di vedere il PSG in finale e spero con tutto il cuore che vincano questa partita. È difficile dire cosa ci mancasse allora... Avevamo tanti buoni giocatori in campo, abbiamo giocato delle belle partite con tanta qualità, ma credo che questo faccia parte dell'evoluzione del progetto. Avevamo tanti buoni giocatori, ma c'era questa ossessione di vincere la Champions League senza passare attraverso il processo che porta alla vittoria. Oggi il club ha raggiunto un'altra dimensione e la squadra ha una stabilità che prima non avevamo".