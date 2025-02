Sandro Mazzola, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano La Repubblica in vista della sfida dei nerazzurri di Simone Inzaghi all’Allianz Stadium contro la Juventus, nel Derby d’Italia.

“Inter e Juve sono il calcio italiano, le squadre più grandi: mi dispiace per gli altri, ma non ce n’è. Non si chiama derby d’Italia per caso. All’andata finì 4-4, che divertimento incredibile! Però mi piace di più 1-0 per noi”.