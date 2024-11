Intervistato da IlPosticipo.it, Sandro Mazzola ha parlato di Inter e Juve. Per l'ex nerazzurro al momento non c'è paragone tra le due squadre.

“Non scherziamo, in questo momento non c’è paragone fra l’Inter e la Juventus. La squadra di Inzaghi rende, è forte e determinata. Per me è ancora per distacco la squadra più forte in Italia. Ed è almeno un gradino sopra alla Juventus. Forse anche qualcosa di più”, le parole dell'ex attaccante.