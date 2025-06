Intervistato da derbyderbyderby, Iveca Medo, giornalista croato e firma di Gol.hr, ha raccontato così il nuovo acquisto dell'Inter, Petar Sucic

Marco Macca Redattore 6 giugno - 00:00

Intervistato da derbyderbyderby, Iveca Medo, giornalista croato e firma di Gol.hr, ha raccontato così il nuovo acquisto dell'Inter, Petar Sucic, annunciato ufficialmente ieri dal club nerazzurro:

Come descriveresti Petar Sucic a chi non l'ha ancora visto giocare? Quali sono i suoi principali punti di forza? — "Per me è una versione di Marcelo Brozović, anche migliore. Altrettanto resistente nella corsa, più abile tecnicamente e nel tiro. È molto mobile, gioca da un'area all'altra. Ha un'eccellente visione di gioco e un ottimo tiro di destro. È un giocatore di grande talento, mentalmente forte, modesto. Ha un potenziale inimmaginabile. Ha solo bisogno di un po' più di esperienza ai massimi livelli. Se rimane in salute, potrebbe avere una grande carriera."

È corretto paragonarlo a Luka Modrić, come hanno fatto alcuni media? In cosa è simile o diverso? "Ci sono delle similitudini, in termini di visione di gioco e visione d'insieme. Luka è più agile perché ha un baricentro più basso, tecnicamente un po' più forte, ma Petar è più veloce e forse più versatile. Ha una migliore realizzazione e un tiro migliore, è più un giocatore box-to-box. I paragoni con Modrić in questo momento sembrano esagerati, la carriera di Modrić è molto difficile da ripetere, quasi impossibile, ma penso che Petar Sucic abbia il potenziale per avvicinarsi a lui".

Oltre alle doti tecniche, che tipo di personalità ha dentro e fuori dal campo? — "Ha eccellenti qualità umane. È molto modesto, è stato cresciuto molto bene, proviene da una famiglia onesta e laboriosa. Conosco suo padre indirettamente e lo so molto bene. Non è amante del lusso e di uno stile di vita elevato. Il calcio è tutto per lui, vuole aiutare la sua famiglia. Un giovane modesto e tranquillo, ma coraggioso e audace. Si vede che ha molto talento, ma è anche molto laborioso, gli piace allenarsi molto. Ha tutto per fare una grande carriera".

(Fonte: derbyderbyderby)