Felipe Melo, ex centrocampista brasiliano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di diretta.it: "Per l'Inter credo che debbano cambiare un po' la mentalità. Dopo quello che è successo in finale di Champions League non si aspettavano di perdere la partita così come hanno perso".

"Poi c'è il cambio di allenatore che è troppo importante. Inzaghi giocava in una maniera, adesso Chivu gioca in un'altra maniera. Quindi credo che ci voglia anche tempo per loro per tornare a essere quelli che aspettavano. Chivu? Non lo so, è poco per dire perché non ho visto quello che ha fatto l'anno scorso".