"Cerco di fare del mio meglio, siamo migliorati tanto in fase difensiva e lo dimostrano i numeri. C'è attenzione da parte di tutta la squadra, c'è voglia di non prendere gol. Si può fare qualcosa in più in fase offensiva, oggi abbiamo creato meno del solito ma siamo sempre là. La sfida con l'Inter è tosta e sofferta, è stata una grande battaglia. Se siamo lì ce lo siamo meritati, ci manca l'ultimo passo per provare a toglierci una grande soddisfazione. Siamo una squadra che corre tanto e lotta, chi sarà più lucido e concentrato avrà la meglio. Sarà una partita difficile a livello mentale ma ci deve dare una grande carica perché siamo davanti. Le ultime partite non sono facili per nessuno, dobbiamo essere sul pezzo per vincere. Il Parma si gioca la salvezza e ha chiuso bene, ha creato occasioni in ripartenza"