Intervistato da Tuttosport, Senna Miangue, terzino sinistro del Cercle Bruges e protagonista in Italia con le maglie di Cagliari e Inter, torna sulla sua esperienza con la maglia nerazzurra. Il debutto avvenne con Fran de Boer in panchina. "Ricordo ancora quella domenica in cui il mister mi disse «Senna, sei pronto? Ora tocca a te» e mi inserì contro il Palermo. Due settimane dopo feci la prima da titolare a San Siro contro il Bologna. Momenti indimenticabili".