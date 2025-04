A Moncada prima della partita contro l'Udinese hanno chiesto della questione del direttore sportivo. La società rossonera sta cercando una figura e se prima il candidato numero uno sembrava Paratici ad un certo punto le parti si sono allontanate. Il club non ha ancora definito chi sarà il prossimo ds.

Al capo scouting del Milan, su Skysport, hanno chiesto se il suo ruolo di direttore tecnico cambierà con l'arrivo di un nuovo manager nell'area sportiva. Il dirigente rossonero ha risposto: «Non è importante il mio ruolo, ma è importante lavorare bene per il club e fare bene un lavoro. Lavoriamo insieme ogni giorno. Non è importante il mio ruolo. Io faccio ancora scouting, vado a vedere le partite, sono con la squadra, durante la settimana provo a lavorare e a fare tante cose per il club».