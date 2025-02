“La delusione è grande. Siamo tutti arrabbiati. Dovevamo essere più forti. Abbiamo preparato questa partita per vincerla. Non si vedeva il modo loro di arrivare alla nostra porta. Noi abbiamo sbagliato il secondo gol. Siamo arrabbiati e delusi. Abbiamo colpe anche noi. Dobbiamo pensare al campionato e la Coppa Italia. Dobbiamo essere più forti e lavorare di più. Sia con la Dinamo e oggi abbiamo giocato senza un giocatore. L’espulsione di Theo ha cambiato la partita. L’unico tiro è stato il gol”.

“La faccia della sconfitta è la mia. Io ho fatto 6 anni ho fatto 5 volte gli ottavi con il Porto. Non era una situazioni nuove. Ho fatto errori e li facciamo tutti. Anche i giocatori. La faccia dell’eliminazione è di Conceicao, non di Theo Hernandez”.

“Cambiare per cambiare non va bene. Io devo capire cosa possono dare in quel momento della partita”.