Kyle Walker, difensore inglese del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari a San Siro nel ritorno dei Playoff di Champions League e l'eliminazione in virtù della sconfitta per 1-0 all'andata al De Kuip di Rotterdam:

"Per come stavamo controllando la partita c'eravamo solo noi in campo, poi l'arbitro ha preso la sua decisione: non ho visto l'episodio, non posso dire se è giusto o sbagliato".