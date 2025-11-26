Intervistato da Sky Sport a margine di un evento a Milano, Matteo gabbia, difensore del Milan, è tornato sul derby vinto contro l'Inter domenica sera. Ecco le sue dichiarazioni:
"Ogni derby ha qualcosa di speciale e particolare, specialmente se poi hai la fortuna e la bravura di vincerlo. Stiamo lavorando tanto in questi giorni perché sappiamo che dobbiamo dare continuità. Ora pensiamo alla partita contro la Lazio di sabato sera. Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme anche fuori dal campo".
"Scudetto? Siamo allineati col mister, dobbiamo essere lucidi e lavorare. Stiamo lavorando e migliorando passo passo. Quando saremo nella fase finale dell'anno faremo del nostro meglio, ma questa maglia ci impone di provare sempre a ottenere il massimo risultato".
(Fonte: Sky Sport)
