Milan, Gabbia: “Derby speciale, ma ora testa alla Lazio. Scudetto? Vogliamo provarci”

Intervistato da Sky Sport a margine di un evento a Milano, Matteo gabbia, difensore del Milan, è tornato sul derby vinto contro l'Inter
Marco Macca
Marco Macca 

Intervistato da Sky Sport a margine di un evento a Milano, Matteo gabbia, difensore del Milan, è tornato sul derby vinto contro l'Inter domenica sera. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ogni derby ha qualcosa di speciale e particolare, specialmente se poi hai la fortuna e la bravura di vincerlo. Stiamo lavorando tanto in questi giorni perché sappiamo che dobbiamo dare continuità. Ora pensiamo alla partita contro la Lazio di sabato sera. Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme anche fuori dal campo".

"Scudetto? Siamo allineati col mister, dobbiamo essere lucidi e lavorare. Stiamo lavorando e migliorando passo passo. Quando saremo nella fase finale dell'anno faremo del nostro meglio, ma questa maglia ci impone di provare sempre a ottenere il massimo risultato".

(Fonte: Sky Sport)

