Milan, Gimenez: “Sogno di vincere lo scudetto quest’anno. A Milanello…”
"Se si respira un'atmosfera diversa rispetto ai mesi scorsi? Sì, l’impressione è molto bella e anche gli obiettivi sono molto alti, perché siamo in un club grande come il Milan. Dobbiamo esserne all’altezza, lavorare duro e sono sicuro che sarà una bella stagione. Se la parola scudetto è già presente nello spogliatoio? Sì, è sempre un sogno vincere lo scudetto".
"Bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. L’arrivo di Modric, che ha vinto tanti titoli, sicuramente ci motiverà. Il mio sogno per questa stagione? Vincere lo scudetto con il Milan. Non faccio promesse, ma il Milan guarda sempre avanti, anche nelle difficoltà. Sono sicuro che sarà così anche quest’anno".
(Fonte: Sky Sport)
