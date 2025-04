Milan, Leao: “Coppa Italia da vincere. Con l’Inter serve la giusta voglia”

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa dal Milan contro l'Atalanta. Queste le sue considerazioni: "Difficile dare una spiegazione, quello che posso dire è che da quando è arrivato il mister abbiamo avuto partite nelle quali eravamo sotto che siamo riusciti a rimontare. Ci ha portato questa cosa qua, poi a volte non facciamo le cose migliori e non vinciamo. Adesso che siamo fuori dall'Europa abbiamo più tempo per preparare la partita, a Udine è andata molto bene, oggi è stata molto strana.

Nel secondo tempo siamo entrati con più grinta e voglia di vincere ma loro sono forti in contropiede e sono riusciti a fare gol. Adesso c'è una partita molto importante mercoledì, dobbiamo mettere tutto per vincere a andare in finale per dare una gioia a tutti i tifosi, è stata una stagione difficilissima. La Coppa Italia è una competizione da vincere, nel derby bisogna entrare in campo con la giusta voglia per farlo".