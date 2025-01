Milan, Morata: “Contro l’Inter servirà la giusta mentalità. Conceicao ci chiede…”

Non c'è stato tanto tempo per lavorare, ma abbiamo vinto con una grande squadra e ora possiamo vincere la coppa. Come ogni trofeo non si sa mai quando sarà l'ultima possibilità per vincerla e bisogna avere la giusta mentalità per aggiungerne un altro a Milanello anche se non è la Champions o la Serie A. Siamo ad un passo, dobbiamo recuperare bene e mettercela tutta".